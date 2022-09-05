شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب عن البيتكوين: عملة مشفرة اخترعت 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنفوجرافا عن البيتكوين، جاء فيه أنه عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مجهولى الهوية عرفوا باسم ساتوشى ناكاموتو.

ولفت إلى أنه بدأ استخدام البيتكوين في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوج المصدر، مشيرا الى أنه أول عملة رقمية لامركزية يمكن إرسالها من شخص الى آخر عبر شبكة بيتكوين دون الحاجة الى طرف ثالث.