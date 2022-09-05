انت الان تتابع خبر ما السبب.. إعلان محمد الترك اعتزاله السوشيال ميديا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتداولت حسابات مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمنتج البحريني محمد الترك أثناء محاولة دخوله حفلا غنائيا لزوجته الفنانة دنيا بطمة، ولكن الحرس الخاص بالحفل منعه من الدخول.

وخرج "الترك" في تسجيل صوتي عبر حسابه الشخصي على سناب شات قال به: "شكرا للشعب المغربي كاملا، وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر".



وأضاف الترك "يمكن ما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها، أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها".

وتابع المنتج البحريني "حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله، وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشيال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جدا".

وأشار الترك إلى أنه قرر الابتعاد لكي يبني أشياء من أول وجديد، وأنه سيحترم قرارها قائلا: "ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال".



وظهر محمد الترك في الفيديو الذي يوثق منعه من دخول حفل دنيا بطمة، برفقة شخص يحمل وردا أشار المتابعون إلى أنه كان ينوي إهداءه إلى بطمة ليصالحها به في حفلتها، لكن الحرس منعه من الدخول، وباءت كل محاولاته في الدخول بالفشل.

وكشف محمد الترك مؤخرا سبب انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

وأوضح الترك خلال تسجيل صوتي، أن زواجه من "بطمة" استمر لعشر سنوات، تجاوزا خلالها العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما، لكن هذه المرة أتت من أشخاص مقربين جدا، لذلك كانت أصعب وأقوى مما حدث من قبل، بحسب قوله.

