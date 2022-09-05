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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال أحد محامي نائبة الرئيس الأرجنتيني، كريستينا كيرشنر، التي تعرضت مساء الخميس لمحاولة اغتيال، إن المهاجم المسلح الذي اعتُقِل في مكان الواقعة "لم يتصرف بمفرده".

تفاصيل جديدة بشأن محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتنين



وأضاف غريغوريو دالبون لتلفزيون "سي 5 إن": "هو لم يتصرف بمفرده، لأنه كانت هناك أحداث تحضيرية لمحاولة الاغتيال. كان هناك أشخاص آخرون على علم بهذا الموقف بلا أدنى شك"، من دون أن يقدم عناصر تدعم أقواله هذه.

وشدد في تصريحات منفصلة لوكالة "تيلام" الرسمية على أنه "في رأيي، سيكون هناك مزيد من (المتهمين) لأنني أفهم أنه لم يتصرف بمفرده".

وأكد المحامي أيضًا أنه سيتم تقديم شكوى رسميًا الإثنين باسم كيرشنر حتى تتمكن بصفتها طرفا مدنيا، من الوصول إلى الملف ومتابعة النتائج واقتراح أدلة وخبراء و"استئناف القرارات التي من شأنها أن تضر بها".

وأشار دالبون أيضا إلى أنه سيطلب من القضاء الاستماع إلى أقول شخص يدعى "ماريو". فبعد محاولة الاغتيال، أعلن "ماريو" عبر شاشة التلفزيون أنه صديق للمشتبه به منذ المراهقة وقال إنه "مقتنع بأن نيته كانت قتل" كيرشنر. كما أوضح أنه لم ير المشتبه به لمدة عشرة أشهر وهي فترة كان خلالها الأخير يبحث عن التزود بسلاح.

كما اعتقلت الشرطة الأرجنتينية مساء الأحد في بوينوس آيرس صديقة منفذ محاولة الاغتيال، في إطار التحقيق، حسب مصادر قضائية عدة نقلت تصريحاتها وسائل إعلام أرجنتينية، بينها وكالة "تيلام" الرسمية.

وأوقِفت الشابة البالغة من العمر 23 عاما في محطة في منطقة باليرمو ووضعت قيد الاحتجاز وفقا للمصادر نفسها.

وبعد سبع سنوات على مغادرتها الرئاسة، ما زالت كيرشنر (69 عاما) التي ترأس مجلس الشيوخ حاليا، شخصية أساسية وإن كانت مثيرة للانقسام، في السياسة الأرجنتينية.

وهي تحاكم حاليا بتهمة الاحتيال والفساد وطلبت النيابة حكما بالسجن بحقها لمدة 12 عاما وحرمانها من حق المشاركة في الانتخابات مدى الحياة. وهي تؤكد أنها ضحية "محاكمة سياسية" مطلقة بذلك بحكم الأمر الواقع إشارة لإعادة تعبئة تيارها اليساري البيروني، وعدد من تظاهرات الدعم لها.

وليل الخميس وبينما كانت تحيي أنصارها خارج منزلها، صوب رجل مسدسا نحو رأسها على بعد أمتار قليلة. وأكد الرئيس ألبرتو فرنانديز بعد فترة وجيزة أنه لسبب غير معروف لم تُطلق أي رصاصة مع أن السلاح كان ملقما.

والمهاجم الذي اعتقل على الفور، برازيلي يبلغ من العمر 35 عاما ويعيش في الأرجنتين منذ طفولته. وما زالت دوافعه غير معروفة.



كما أدانت دولة الإمارات في وقت سابق محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس الأرجنتين، معربة عن تضامنها ووقوفها بجانب بوينس آيرس في مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، مساء السبت، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



ونجت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني دون أن تصاب بأذى بعد أن أطلق رجل يبلغ من العمر 35 عاما من أصل برازيلي، النار ليطيش الرصاص على بعد بوصات من رأسها.

وأجبرت محاولة الاغتيال المرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة بالبرازيل على إعادة تقييم ترتيباتهم الأمنية قبل الانتخابات التي تجري في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ربط الرئيس البرازيلي السابق والمرشح للانتخابات لويز دا سيلفا بين العنف في بلاده ومحاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت نائبة رئيس الأرجنتين.

وقال دا سيلفا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة، خلال مؤتمر صحفي قبل تجمع حاشد في شمال شرق البلاد، إنه يتعين على الساسة الاستعداد لمواجهة مناخ من العنف، وذلك بعد يوم من محاولة اغتيال فاشلة استهدفت نائبة رئيس الأرجنتين.



وأضاف قائلا: "أعتقد أن علينا جميعا، نحن السياسيين، أن نكون على دراية بالعنف الذي يثيره أولئك الذين لا يعرفون كيف يعيشون بطريقة ديمقراطية".



ونجت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني دون أن تصاب بأذى بعد أن أطلق رجل يبلغ من العمر 35 عاما من أصل برازيلي النار ليطيش الرصاص على بعد بوصات من رأسها.

وأجبرت محاولة الاغتيال المرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة بالبرازيل على إعادة تقييم ترتيباتهم الأمنية قبل الانتخابات التي تجري في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ما زال الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (76 عامًا) يتقدم بفارق كبير على رئيس الدولة الحالي جايير بولسونارو في الاستطلاعات.

أمّا بولسونارو (67 عامًا)، فسيتوجه إلى جويز دي فورا (جنوب شرق) حيث كاد يُقتل خلال محاولة اغتياله طعنًا قبل أربعة أعوام.