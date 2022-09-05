شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. إعلان قائمة مباراة نابولي بدوري الأبطال وانتقادات لازعة لصلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على مدار اليوم الأحد.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” أهم وأبرز أخبار ليفربول على مدار يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر الجاري.

قائمة ليفربول لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مشواره في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء القادم، بمواجهة نابولي.

ويلتقي ليفربول ونابولي في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، كايمين كيليهر.



خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كوناتي، تسيميكاس، كالفين رامسي، روبرتسون، ماتيب، ناثان فيليبس، أرنولد.

خط الوسط: فابينيو، ميلنر، تياجو ألكانتارا، فيرمينو، هندرسون، كارفاليو، آرثر، ستيفان بايشيتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، لويس دياز، داروين نونيز.

انتقاد جديد لمحمد صلاح

يواصل نجوم الكرة الإنجليزية السابقين، انتقادهم لأداء محمد صلاح في الموسم الحالي، ومن بينهم مايكل أوين، نجم ليفربول السابق.



وقال مايكل أوين في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لقد كان محمد صلاح غير موجود أمام إيفرتون، لقد تحدثنا عن ذلك قبل المباراة".

وواصل: "ما مدى الدور الذي سيلعبه محمد صلاح هذا الموسم؟ وهل يتعلق الأمر بالمهاجم الجديد (داروين نونيز)؟ لقد كان غير موجودًا في آخر 3 مباريات".

وأوضح: "لكنني ما زلت أعتقد أنه حتى في غياب نونيز (للإيقاف)، كان محمد صلاح لا يزال يلعب على نطاق واسع".

وأتم: "أتساءل عما إذا كان سيكون هذا هو نمط لعب محمد صلاح لبقية الموسم، لقد لعب هكذا بالفعل أمام إيفرتون".