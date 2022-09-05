شكرا لقرائتكم خبر عن للوصول لأعلى مستويات التكنولوجيا الدوائية.. إنشاء 6 مراكز للبلازما بخطة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن خطة التنمية لعام 22/ 2023 حرصت على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المصرية، ومواصلة النهوض بالخدمات الصحية عن ثلاثة محاور رئيسية وهى أولا مبادرة 100 مليون صحة، التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى وتوفير العلاج بالمجان، والثانى منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع، وعلى صعيد جميع المحافظات، أما المحور الثالث فهو مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة البومية فى الريف، مشددة على أهمية أن تشمل المبادرة أيضا التوعية الصحية الإيجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية.

وفي إطار العمل على تنفيذ مبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والتى تستهدف إنشاء 20 مركزاً لتجميع البلازما، تسعى خطة التنمية إلى تنفيذ عدد 6 مراكز فى عدد 6 محافظات الإسماعيلية – البحيرة – الدقهلية –دمياط والمنوفية سوهاج) فى عام 2022/ 2023، وذلك بهدف الوصول فى المرحلة الأخيرة إلى التصنيع الدوائى لواحدة من أعلى مستويات التكنولوجيا الطبية الدوائية.

وأشار تقرير اللجنة حول خطة التنمية، إلى تخصيص استثمارات كلية (عامة وخاصة) للخدمات الصحية تقرر بنحو 54.9 مليار جنيه بنسبة 3.9% من الاستثمارات الاجمالية للخطة فى العام ذاته وتشمل الاستثمارات الحكومية منها نحـو 36.8مليار جنيه بنسبة 67% من جمالى الاستثمارات الكلية لهذا العام و3.2 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنسبة 5.8% و6 مليار جنيه للاستثمارات المركزية بنسبة 10.9% ليبلغ نسبة جملة الاستثمارات العامة الحكومية والهيئات والمركزية "7و83% بقيمة 46 مليار جنيه، فى حين تبلغ استثمارات القطاع الخاص نحو 16.3% بقيمة 8.9 مليار جنيه.