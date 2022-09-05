شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ألف شنطة مدرسية وزيارة إنسانية لأطفال الأورام.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، ندوة تثقيفية موسعة تحت عنوان "التغيرات المناخية.. المخاطر والحلول" بالتعاون مع "جامعة بدر"، في إطار إهتمام "أمانة القاهرة" بملف التغيرات المناخية بشكل عام، ومؤتمر “27 COP” بشكل خاص، وأفراد المساحة الكبيرة له من اللقاءات ‏والمؤتمرات علي كافة الاصعدة، وذلك في يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 بمقر جامعة بدر بالقاهرة.

وفي محافظة الجيزة

نظمت أمانة مركز العياط، فاعليات النسخة 78 لمعارض الأسرة المصرية، وشملت المعروضات كافة احتياجات الأسرة المصرية والمستلزمات المدرسية وبأسعار مخفضة.

كما نظمت أمانة مركز البدرشين، ندوة تحت عنوان "مشاكل اللغة عند الأطفال"، وذلك عمر سنه وحتى خمس سنوات، وتم شرح وافى لكيفية علاج مشاكل اللغه عند الاطفال، وكذلك الفرق بين مرحلة الإستقبال ومرحلة المعارضه ومرحلة الإرسال.

كما تنظم أمانة مركز أوسيم، ندوة تثقيفية توعوية عن تغير المناخ والأثار السلبية المترتبة علي هذه الظاهرة، ومدي تأثيرها علي المجتمع المصري زراعياً واقتصادياً والجهود المصرية التي تبذلها الدولة المصرية لتخفيف الإنبعاثات المسببة للإحتباس الحراري، وذللك مساء اليوم، وفي سياق أخر، بدأت الأمانة، ثاني محاضرات الكورسات التعليمية المجانية المدعمة من الوحدة الحزبية ببشتيل، حيث أعلن الحزب خلال الأسبوع المنصرم عن شرح مجاني في مادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي، وتم عقد الكورس أمس السبت بإحدى المراكز التعليمية بمنطقة بشتيل.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، الدورة المجانية لتعليم اللغة الإنجليزية المجانية بمشاركة نخبة من معلمي اللغة، وفي سياق أخر، تستكمل الأمانة، فصول محو الأمية لتعليم الكبار، والقضاء على الأمية.

وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة مركز كوم حمادة، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة، في نادي الزراعيين، بحضور أعضاء وقيادات الحزب بالمركز وعضو مجلس النواب، ووفد من قيادات التعليم بالمركز، وممثل إدارة الأوقاف، حيث كرم عدد من طلاب المركز في الشهادات العامة الإعدادية والثانوية العامة والأزهرية، وفي ختام الحفل كرم الطلاب والطالبات بشهادات تقدير وجوائز عينية، معربين عن سعادتهم بذلك التكريم، وحرص المكرمون علي إلتقاط الصور التذكارية.

وفي محافظة الدقهلية

نظمت أمانة مركز منية النصر، احتفالية كبري لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين في الشهادات العامة، بالوحدة المحلية بقرية الرياض، حيث تم تفديم دروع لثلاثون طالب وطالبة من الاوائل والإعدادية والثانوى العام والأزهري، كذلك تم تسليمهم المكافآت المالية، بحضور أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وممثلي الإدارة التعليمية في المحافظة، وتضمنت الاحتفالية، فقرات فنية للأطفال مختلفة، كورالا، عزفا موسيقيا.

كما نظمت أمانة مدينة الكردي، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، في منطقة الحمامدة، شارك فيها نخبة من الأطباء المتخصصين والاستشاريين، "باطنة، نسا وتوليد، جراحة، عظام، أنف وأذن وحنجرة، جلدية، أطفال وحديثى الولادة، القلب، الكلي، حميات"، مع صرف العلاج بالمجان، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيرا من أهالي المنطقة، الذي أشادو بحسن السير وتنظيم الفعالية دون أي مجهود، ومن المقرر تكرار القافلة الطبية في مختلف أنحاء الدائرة خلال الفترة المقبلة.

وفى محافظة الفيوم

أقامت أمانة مركز سنورس، معرض "أهلا مدارس" لتقديم كافة مستلزمات المدارس والسلع الغذائية الجافة للمواطنين، بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسى الجديد، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ويضم المعرض كافة مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بفرق كبير في الأسعار بينها وبين مثيلاتها بالخارج، بنسبة تخفيضات تصل الي 30% على كافة القطع الموجودة بالمعرض، هذا وأشاد الحضور بجودة المنتجات وكثرتها داخل المعرض، وأشادوا بالأسعار واختلافها عن أسعار السوق.

وفى محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مدينة الخارجة، دورة تدريبية في اللغة العربية، وبدأت فعاليات الدورة التدريبية في اللغة العربية، لمدة ثلاثة أيام في الفترة من أمس السبت الموافق 3 سبتمبر وحتي غدا الإثنين 5 سبتمبر 2022، في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة مكتبة مصر العامة، حاضر فيها نخبة من أساتذة اللغة العربية، تتناول مفاهيم وأساسيات علم اللغة، شارك فيها 30 شاب وفتاة، حيث سيتم منح شهادة تقدير فور الإنتهاء من الدورة، مع منح اوائل المتفاعلين في الدورة جوائز قيمة.

كما تواصل أمانة مركز الداخلة، التدريب المجانى "التحول الرقمى level1"، لعدد 50 متدربا وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد والإدارة التعليمية بالداخلة ومركز التطوير التكنولوجي للفئات التالية :- طلاب الجامعات - الخريجين- الموظفين من القطاعين العام والخاص وذلك بهدف اكتساب مهارة الحاسب الآلي لدي المتدربين كمستوي أول في برامج : الويندز- الورد- الباوربوينت - الاكسل، ويهدف التدريب إلى رفع مهارة الحاسب الآلى لدى المتدربين كمستوى اول ونظرا الإقبال على التدريب تم تنفيذ مجموعة أخرى لاستيعاب العدد المطلوب.

كما تواصل أمانة مركز الداخلة، إقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بقري غرب الموهوب، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري، بهدف تعميق الصناعات المحلية.

وفى محافظة المنيا

أقامت أمانتى مركز وبندر ملوي، معرضها الأول، لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور ، وذلك ضمن سلسلة من المعارض المقرر افتتاحها بجميع المراكز، ويهدف المعرض لتوفير وبيع المستلزمات الدراسية والملابس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 25%.

وفي محافظة المنوفية

أقامت أمانة مركز ومدينة منوف، معرضاً لبيع مستلزمات المدراس وكافة الاحتياجات المدرسية، في قرية الحامول، تخفيفا عن كأهل أهالينا في قرى الوحدة المحلية، وشمل المعرض كافة المستلزمات من أدوات مدرسية وكتابية وملابس مدارس وشنط وكل ما يلزم الأسرة المصرية عند دخول المدارس وبأسعار مخفضة، فيما لاقي المعرض استحسان أهالي القرية والقري المجاور.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بمركز الفتح، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، وتناولت الندوة ظاهرة التغير المناخي وكيفية مواجهتها وتأتى مساهمةً من الحزب في دعم جهود الدولة المصرية في زيادة نسب الوعي لدى المواطنين في التعامل مع ظاهرة التغير المناخي، ولا سيما ونحن على مسافة أشهر قليلة من استضافة مصر مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ والذي سيشهد مشاركة ما يزيد عن 100 دولة حول العالم.

وفي محافظة دمياط

أطلقت أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، مبادرة تحت شعار "أهلا مدرستى"، وذلك لتوزيع ألف شنطة مدرسية مشمولة الأدوات المدرسية، للأطفال في المستشفيات ومراكز الشباب والأندية ومؤسسة البنات، احتفالاً بعودة الدراسة، حيث توجه وفداً من أمانة المجالس المحلية بالمحافظة، إلى مستشفي دمياط العام، وكذلك مستشفي الرمد بدمياط، وتم زيارة مؤسسة البنات بشارع أبو الوفا بمدينة دمياط، كما تم زيارة أيضا نادي رأس البر الرياضي، ومن المقرر أن تواصل الأمانة بتوزيع أكبر عدد ممكن طوال الأيام القادمة.

كما نظمت أمانة المهنيين بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغيرات المناخية وأثارها علي قطاعي الزراعة والبيئة"، وناقشت الندوة دور العلم في مواجهه التغيرات المناخية التي تواجه العالم في هذه الفترة، وقد تم الاعلان عن البدء في تنفيذ برنامج مشترك بين "أمانة المهنيين"، والنقابات المهنية لنشر الوعي المناخي بين اعضاء أعضاء الحزب وتوعية المجتمع بمخاطر التغيرات المناخية.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إقامة معارض لبيع المستلزمات المدرسية وكافة احتياجات الأسر، في شارع الجلاء داخل العاصمة، ويقدم المعرض الدعم اللازم من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار، بنسبة تخفيضات من 25 ٪ إلى 30%.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، أمسية دينية، تحت عنوان "لا للانتحار"، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب والعديد من أمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية القاعدية، وتحدث الضيوف عن أهمية التمسك بمبادئ وتعاليم ديننا الحنيف وكيف كرم الله الإنسان وجعله فى أحسن صورة بين المخلوقات وأن الانتحار ذنب كبير يحاسبنا الله عليه.

كما تنظم أمانة ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة دمياط الجديدة، المسابقة الرياضية لذوي الهمم وتكريم المتفوقين رياضيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، بمدرسة رويال بدمياط الجديدة.

وفي محافظة الغربية

قام وفداً من أمانة العلاقات العامة بقسم أول طنطا، بزيارة لمستشفى أورام طنطا فى إطار مبادرة كلنا إيد واحدة، واطمئن الوفد المشارك على صحة الأطفال وقضاء وقت معهم لإدخال السعادة والبهجه عليهم وخلال الزيارة تم الاستفسار عن ماهو ناقص في العلاج وتقديم المساعدات العلاجيه اللازمه لهم.

كما أقامت أمانة الاسكان والمرافق بمركز زفتى، معرضا لبيع السلع الغذائية واللحوم والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في قرية كفر الجزيرة، دعما لأهالى القرية ولمحاربة الغلاء ورفع بعض عناء المواطنين من الغلاء.

كما أقامت أمانة مدينة زفتى، معرض لبيع الأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة، فى الوحدة الحزبية خلف السكة الحديد، يعد هذا المعرض الثاني على التوالي والذي أقامته الوحدة الحزبية خلف السكة الحديد؛ لتوفير أدوات مدرسية وشنط و الزي المدرسي بأسعار مخفضة، توفيرًا على أولياء الأمور في ظل غلاء أسعار الأدوات المدرسية، ولاقي المعرض إقبال ملحوظ من أولياء الأمور، الذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض، والتي تهدف إلى التوفير عليهم ومساعدتهم في البند الأول.

كما أجرت أمانة مركز قطور، مراسم قرعة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمركز قطور, حيث يتنافس ثلاثون فريق من سبعة وحدات أداريه تابعة لمركز ومدينة قطو، يمثلون القري والمدينة ويضمون 240 لاعب.

وفي محافظة الشرقية

نظمت أمانة مركز كفر صقر، مراسم قرعة "دوري مستقبل وطن"، لكرة القدم الخماسية، وسط حضور شخصيات بارزة من قادة العمل العام والرياضي على مستوى المركز بشكل تنظيمي، وأعضاء اللجنة المنظمة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المركز، حيث أستهل الحفل بعزف السلام الجمهوري، وأتبعها فقرة شعرية وطنية، ومن ثم كلمة للمشاركين في المراسم، ويذكر أن فاعليات القرعة وسحب الأسماء تمت من خلال الأطفال المشاركين بشفافية وتوزيع الكارنيهات واللائحة والزي الرياضي.

وفي محافظة القليوبية

نظمت أمانة مركز بنها، ندوتين عن التغير المناخى، تحت عنوان "اتحضر للأخضر"، وتناولت الندوة التعريف بخطورة ظاهرة التغير المناخى، مع توضيح دور الأفراد والكيانات الاقتصادية والدولة من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع الوزارات المختلفة لاسيما وزارتي الزراعة والموارد البيئة والرى في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر علي كافة دولة العالم، وتطرقت الندوة إلى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكذلك مبادرات الزراعة بدون مبيدات، وزرع خمسة ملايين شجرة مثمرة، والرى المطور في إطار مبادرة حياة كريمة، مع اختيار محافظة القليوبية في الوجه البحرى ومحافظة بنى سويف كنموذجين لهذه التكنولوجيا الحديثة في الرى وذلك لتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الصحة، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

كما نظمت أمانة مركز طوخ، احتفالية كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم، في قرية اجهور الكبرى، حيث كرم عدد كبير من حفظة القرآن، وتم منحهم جوائز وشهادات تقدير، لتفوقهم في حفظ كتاب الله.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة الغردقة، ندوة تثقيفية، حول "التسويق الإلكتروني للمشروعات" وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطةبالبحر الأحمر، وتهدف الندوة إلي نشر ثقافة العمل الحر وكيفية التسويق الإلكتروني للمشروع بشكل ناجح، وأكد المشاركون في الندوة علي أن الحزب سيقوم بعقد عدد من الندوات مع جهاز تنمية المشروعات في مجال التدريب على التسويق الالكتروني والتوعية بأساليب التسويق الالكتروني واختيار القناة التسويقية المناسبة وكيفية الوصول إلى العملاء المستهدفين.

وفي محافظة مطروح

تدخلت أمانة مركز مطروح، لإصلاح وصيانة بعض الأعمال في الأماكن العامة والخدمية، استجابة لشكاوي عدداً من أهالي مركز مطروح، حيث قامت الأمانة، في إصلاح دورات المياه بمستشفي مطروح العام، من خلال توفير مستلزمات الخاصة بالإصلاح والصيانة، كما تم صيانة وإصلاح دورة المياه العمومية بالمستشفى العام ودورة مياة قسم عناية الجراحة العامة ودورة مياه مسجد المستشفى العام.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.