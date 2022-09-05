الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفلة بمنطقة إمبابة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن اختفاء طفلة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وكانت أجهزة الأمن رصدت تداول "بوسات" على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن اختفاء طفلة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات بشأن الواقعة، وبسؤال والدة الطفلة المشار إليها، قررت أنه بتاريخ 27 أغسطس الماضى، توجهت (نجلتها "سن 13" ) لشراء بعض المستلزمات ولم تعد للمنزل حتى الآن، وأضافت بعدم تحريرها محضر بشأن الواقعة لاعتياد نجلتها التغيب عن المنزل. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.