فضيحة كبرى في المنتخب الفرنسي قبل مونديال قطر..وديشامب في ورطة

اسماعيل عبد الحي - تصاعدت أزمة فضائح بول بوغبا، نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب فرنسا، التي أثارها شقيقه.

ونشر ماتياس بوغبا شقيق اللاعب الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عدة فضائح لشقيقه، طالت إحداها زميله في منتخب فرنسا، كيليان مبابي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي وعائلته يتابعون من بعد، أزمة بول بوغبا.

وأشارت إلى أنه حال تأكد مبابي بدليل قاطع ومصور، أن بوغبا لجأ للسحر الأسود لإلحاق الأذى به، سيرفض كيليان اللعب بجوار نجم مانشستر يونايتد السابق في منتخب فرنسا.

ويتزامل مبابي مع بول بوغبا في منتخب فرنسا منذ ما يزيد عن 5 أعوام، حققا خلالها لقبي كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021.

وتهز هذه الأزمة استقرار منتخب فرنسا قبل مشواره في مونديال قطر 2022 حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع تونس والدنمارك وأستراليا.

ووفق مصادر فرنسية، فإن كيليان مبابي اتخذ قراره بعدم اللعب بجوار بوغبا بعد الآن، وأنه سيطلب من الناخب الفرنسي ديشامب أن يختار بينهما للمشاركة في مونديال قطر.