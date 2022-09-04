انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الأردن

انطلقت في الأردن، مناورات «الأسد المتأهب» التي تستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة 27 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وقال الجيش الأردني في بيان، إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات التي تنظم على أرض المملكة، ستجرى من 4 إلى 15 سبتمبر، موضحا أنها تهدف إلى «العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية». وتقام التمارين في ميادين القوات المسلحة الأردنية، ومراكز القيادة والسيطرة ومركز الملك عبدالله لتدريب العمليات الخاصة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بمشاركة مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية.

من جهته، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي جوشوا سميث مدير العمليات «للقوة الخاصة (تاسك فورس) 51/5»، إن نحو 1700 عسكري أمريكي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية، و400 عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات.

وأوضح أن «هذا التمرين يربط القوات المسلحة للبلدان المشاركة ويبرز اهتمامها المشترك في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي».

وتشارك في هذه المناورات أيضا، بحسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى الأردن.