انطلاق مناورات الأسد المتأهب في الأردن

من جهته، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي جوشوا سميث مدير العمليات «للقوة الخاصة (تاسك فورس) 51/5»، إن نحو 1700 عسكري أمريكي و2200 عنصر من القوات المسلحة الأردنية، و400 عنصر من الدول الأخرى تشارك في هذه التدريبات.
وأوضح أن «هذا التمرين يربط القوات المسلحة للبلدان المشاركة ويبرز اهتمامها المشترك في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الإقليمي».
وتشارك في هذه المناورات أيضا، بحسب البيان، ألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى الأردن.
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