شكرا لقرائتكم خبر عن ميكل أرتيتا يعلق على هزيمة أرسنال أمام اليونايتد فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط نادي أرسنال الإنجليزي فى فخ الهزيمة للمرة الأولي له هذا الموسم، حيث تعرض للهزيمة على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، يأتي ذلك فى إطار فعاليات الجولة السادسة من منافسات البيرميرليج.

وأشار المدرب الأسباني الشاب أرتيتا أنه أصيب بإحباط شديد من تعرضه للهزيمة الأولي هذا الموسم، لا سيما أن الفريق كانت أمامه فرصة ذهبية للإنفراد بصدارة جدول الترتيب بعد تعثر السيتي أمس أمام أستون فيلا فى إطار منافسات الجولة السادسة، على الرغم من أن "الجانرز" ما زال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل ميكل أرتيتا تصريحاته بأن الفريق قدم مباراة جيدة، كما أن نتيجة المباراة لا تعكس الطريقة التي سارت بها، مشيرًا إلى أنه سيسعي لتدارك الموقف فى المباريات القادمة، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على مواصلة الطريق والحفاظ على الصدارة.



رقم سلبي جديد" للجانرز "على ملعب أولد ترافورد

وفى سياق متصل واصل نادي أرسنال سجله السيئ على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث أن الفريق لم يتمكن من تحقيق سوي إنتصار وحيد داخل الأولد ترافورد فى آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين، الأمر الذي يثير إستياء جماهير الجانرز بشكل كبير.

ويعاني فريق أرسنال فى الآونة الأخيرة من صعوبة مواجهاته أمام مانشستر يونايتد داخل ملعب الأولد ترافورد، لا سيما أن اليونايتد يتسلح بجماهيره فى مثل هذه المواجهات، والتي بدورها تنجح فى دفع الفريق لتحقيق الإنتصار وزعزعة ثقة الفريق الخصم.