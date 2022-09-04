شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم الأحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية في كل مكان من معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على حساب آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

مانشستر يونايتد وآرسنال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل أهداف المواجهة كلًا من ماركوس راشفورد الذي سجل هدفين لصالح فريق مانشستر يونايتد، بينما سجل هدف الأول اللاعب انتوني، بينما سجل هدف آرسنال الوحيد اللاعب ساكا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ورغم الهزيمة يواصل فريق آرسنال تصدره ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة في المركز الأول، بينما يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة رقم 12 في المركز الخامس، وجاء الترتيب الكامل على النحو التالي:

1 آرسنال، 15 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 14 نقطة.

3 توتنهام، 14 نقطة.

4 برايتون، 13 نقطة.

5 مانشستر يونايتد 12 نقطة.

6 تشيلسي، 10 نقاط.

7 ليفربول، 9 نقاط.

8 برينتفورد، 9 نقاط.

9 فولهام، 8 نقاط.

10 ليدز 8 نقاط.

11 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.

12 ساوثامبتون 7 نقاط.

13 بورنموث، 7 نقاط.

14 كريستال بالاس 6 نقاط.

15 ولفرهامبتون، 6 نقاط.

16 إيفرتون 4 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 4 نقاط.

17 أستون فيلا، 4 نقاط.

18 وست هام، 4 نقاط.

19 نوتنجهام، 4 نقاط.

20 ليستر سيتي، نقطة.