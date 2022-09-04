انت الان تتابع خبر اليونايتد يلحق بأرسنال هزيمته الاولى في البريميرليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأحرز أهداف يونايتد كل من أنتوني (35) وماركوس راشفورد (66 و75)، فيما أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد (60).
وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 12 نقطة من 4 اتنصارات مقابل خسارتين، ليحتل المركز الخامس، فيما تجمد رصيد أرسنال في الصدارة عند 15 نقطة.