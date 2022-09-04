31 طن أدوية سعودية لوزارة الصحة اليمنية

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وثمن وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الصحي في اليمن، والذي بلغ أكثر من 800 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الشحنة من المساعدات الطبية التي قدمها المركز ستسهم في دعم المرافق والمشاريع الصحية المختلفة في المحافظات اليمنية.من جهته، قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ186 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2022 الماضي بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقدم خلال المشروع 362 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70% ونسبة الإناث 30%، بينما شكلت نسبة النازحين 23% والمقيمين 77% من إجمالي المستفيدين.
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