الحوثي يخنق اليمنيين ويشعل السوق السوداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتعلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أزمة جديدة في المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها بهدف خلق سوق سوداء تابعة للميليشيات، ومضاعفة معاناة لليمنيين.

وعادت الطوابير للمحطات، بعد إعلان الميليشيات عودة بيع المشتقات عبر ما سمته بـ»خطة الطوارئ»، رغم توفرها بكميات كبيرة في مخازن المحطات.

وأجبرت ميليشيات الحوثي ملاك المحطات على التوقف عن بيع مادة الديزل والبترول للمواطنين، وأصحاب المركبات، في جميع مناطق سيطرتها رغم توفر كميات هائلة في محطاتهم. وتعمد الميليشيات بشكل متكرر افتعال أزمات في الوقود، ومختلف المواد الأساسية، من أجل التلاعب بقوت المواطن، وتحقيق غرض البيع بأسعار مرتفعة.

من جهتها أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن الميليشيات الحوثية تجبر الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن

المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.

وحملت الحكومة في بيانها الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي إلى إنهاء شرط المحرم، الذي يحظر على النساء السفر دونه أو دليل على موافقته الخطية عبر المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتهم أو إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقالت «إن القيود الحوثية المشددة أعاقت النساء اليمنيات من القيام بعملهن، خاصة اللواتي تتطلب منهن طبيعة عملهن السفر، وأوضحت أن القيود التي يفرضها شرط المحرم تنطبق أيضا على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر على وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، وخاصة النساء والفتيات».

وقالت منظمة العفو الدولية «يعيش اليمن بالفعل أزمة إنسانية كارثية، وهناك الآن خطر حقيقي للغاية من أن تحرم النساء والفتيات من تلقي المساعدات إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر دون محرم».

مشاهدات يمنية:

