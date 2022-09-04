حكومة الكاظمي تقود حوارا وطنيا لإنهاء الانسداد العراقي

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وقال في كلمة خلال الدورة الثانية لمعرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني (أتسو العراق) «نأمل أن يكون الحوار بين القوى السياسية العراقية الذي سيعقد غدا ناجحا لحل الانسداد السياسي».وأضاف «إن العراق بحاجة إلى حوار وإصلاح حقيقي لمعالجة الانسداد السياسي وفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية المقبلة للقيام بواجبها»، مشيدا بمواقف الكتل السياسية في نبذ العنف للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة البلاد.
من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني تحديد موعد للانتخابات البرلماني وانتخاب مجالس المحافظات في قبل نهاية العام المقبل.
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