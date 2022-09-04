شكرا لقرائتكم خبر إيقاف 6 عناصر داعمة للإرهاب في تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التونسية إيقاف 6 عناصر متعاونة مع الإرهابيين الثلاثة الذين تم القضاء عليهم قبل يومين في جبل السلوم بولاية القصرين. وبحسب الوزارة، قدم الموقوفون الدعم والإسناد للعناصر الإرهابية المنتمية لـ»تنظيم جند الخلافة». وقتل اثنان من الإرهابيين في اشتباكات مع وحدات عسكرية وأمنية بمنطقة عسكرية مغلقة، بينما فجر ثالث حزاما ناسفا عند محاصرته. وقتل اثنان من الإرهابيين في اشتباكات مع وحدات عسكرية وأمنية بمنطقة عسكرية مغلقة، بينما فجر ثالث حزاما ناسفا عند محاصرته.

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 6 عناصر داعمة للإرهاب في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.