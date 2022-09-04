شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أمناء البرلمانات العربية: نستهدف بناء جسور تعاون بين المجالس النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب المصري، ونائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل فى أمانات المجالس النيابية وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال اليوم الأول لانطلاق أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد على مدار يومي الأحد والإثنين 4 و 5 سبتمبر الجاري بمقر مجلس النواب المصري.

وقال المستشار أحمد مناع، إن الأمناء العامين هم الذين يديرون العمل البرلماني سواء من الناحية الإدارية أو الناحية البرلمانية لتطوير العمل سواء على مستوى تبادل الخبرات على المستوي العربي فيما بيننا، وتبادل الرؤي فى القضايا المشتركة.

وتابع مناع: التعاون وتبادل الخبرات دائما ينتج المزيد من التطوير والمزيد من الارتقاء بالعمل بتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية.

من جانبه، قال أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إن الهدف من تأسيس الجمعية آنذاك هو بناء جسور تعاون ما بين المجالس والبرلمانات العربية.

وأضاف الفضالة، أن هذه الجمعية تستهدف تطوير الأداء والعمل فى الامانات العامة للبرلمانات العربية لكي يرقي إلى طموح البرلمانيين خاصة في ظل التطور والتقدم التكنولوجي والتغيرات العصرية.

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من جانبه،قال فايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: "مصر أرض الكنانة والحضارات استضافتنا كاجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وبدأ الاجتماع اليوم وكانت جميع الوفود سعيدة وكان افتتاح مبسط وغدا سيتم استكمال ما تبقي فى جدول الاجتماع".

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع " اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".

وتُمثل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بمثابة بيت خبرة برلماني وخُطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل التي تضمن دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، خدمةً لقضايا الشعوب العربية.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد تم انتخابه بالإجماع نائباً لرئيس جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي، وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بامكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.