شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ: قضية زيادة السكان من أهم المحاور على طاولة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن لجنة التضامن تلمس القضايا الهامة التى تخص المواطن داخل الشارع المصرى.

وأضافت النائبة هيام الطباخ، خلال لقائها بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما أطلق الحوار الوطنى اهتم بأن يكون جميع المخلصين داخل الوطن مهتمين بلمس القضايا والمشاكل التى تهم المواطن، حيث أن هذا الحوار شمل القضايا المجتمعية من الزيادة السكانية والصحة، والتعليم، والهوية والثقافة المجتمعية.

وأوضحت هيام الطباخ، طوال الوقت نحن فى مناقشات مع المواطن، لأننا ننوب عن جميع المواطنين، ومناقشتها فى مجلس النواب يكون لها صدى كبير، مشيرة إلى أن قضية الزيادة السكانية من أهم المحاور على طاولة الحوار الوطنى، والهوية الوطنية والمصرية والثقافة.