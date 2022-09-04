شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التعاون الدولى استعدادات منتدى مصر للتعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مساء اليوم؛ وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية حاليا لاستضافة مصر لمُنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى "Egypt-ICF 2022"، فى نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، والمقرر انعقاده تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 – 9 سبتمبر الجارى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، أطلعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، رئيس الوزراء حول الجهود التى تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل الخروج بنتائج جيدة من الدورة الثانية لمنتدى "Egypt-ICF 2022"، مشيرة إلى أن هناك مشاركة دولية رفيعة المستوى من المؤثرين فى العمل المناخى ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومسئولى الأمم المتحدة.

كما أوضحت أن العديد من الوزراء الأفارقة سيشاركون فى هذا المنتدى بإسهامات واضحة؛ وذلك من أجل الخروج بتوصيات وأفكار بنّـاءة حول الأولويات التنموية على مستوى جهود العمل المناخى والتمويل المبتكر والمختلط، بالإضافة إلى مناقشات فعالة حول جهود الأمن الغذائى، بالتركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولاسيما أن المنتدى ينعقد قبل 60 يومًا فقط من مؤتمر المناخ.

وحول فعاليات المنتدى، أشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن المنتدى يضم هذا العام العديد من الفعاليات المكثفة المتنوعة، من بينها 4 موائد مستديرة رفيعة المستوى تسلط الضوء على الجهود الوطنية لدعم العمل المناخى، و6 جلسات نقاشية تتناول العديد من الموضوعات التى تعزز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، و8 ورش عمل حول مختلف التحديات والموضوعات المتعلقة بدعم جهود التحول الأخضر إقليميًا ودوليًا، لافتة فى هذا الإطار إلى أنه لأول مرة يضم المنتدى 3 فعاليات تدريبية تُعقد على مدار يومين لبناء القدرات ومشاركة المعرفة والخبرات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية فى مصر لتحقيق التنمية التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخى، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ، حيث سيتم استعراض جهود إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى، "نُوَفِّى NWFE".

إلى جانب ذلك، تتضمن الدورة الثانية من المنتدى اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولى تنظم المنتدى، بالشراكة مع وزارات الخارجية، والمالية، والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى ختام اللقاء، بضرورة توفير كافة اللوجيستيات والمتطلبات؛ من أجل إخراج هذا الحدث الدولى على أعلى مستوى من التنظيم.