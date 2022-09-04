شولتس يجدد انتقاده للرئيس الفلسطيني بسبب تصريحاته عن الهولوكوست

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

جدد المستشار الألماني أولاف شولتس انتقاده الحاد لكل شكل من أشكال التهوين من شأن المذابح الجماعية النازية بحق يهود أوروبا.

وقال شولتس في برلين اليوم الأحد إن الحكومة الألمانية لن تتسامح مع معاداة السامية وما يتبعها من التهوين من شأن الهولوكوست، ووصف تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أدلى بها عن الهولوكوست بأنها "زلة مثيرة للغضب".

كان عباس اتهم إسرائيل في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع شولتس في برلين منتصف الشهر الماضي بأنها "ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا" وأردف:" 50 مجزرة 50 هولوكوست".

كان صحفي سأل عباس حول ما إذا كان سيعتذر لإسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للهجوم الفلسطيني على البعثة الرياضية الإسرائيلية في أولمبياد ميونخ 1972، فرد عباس قائلا إن هناك يوميا قتلى يسقطهم الجيش الإسرائيلي " نعم، إذا أردنا مواصلة النبش في الماضي"، ولم يتطرق عباس في إجابته إلى الهجوم على البعثة الأولمبية الإسرائيلية.

ولم يرد المستشار الألماني على تصريحات عباس على الفور، لكنه نأى بنفسه عن هذه التصريحات في وقت لاحق الأمر الذي عرضه لانتقادات.

وتحدث شولتس اليوم خلال فعالية بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس دائرة أصدقاء نصب ياد فاشيم الإسرائيلي في ألمانيا وهي الدائرة المعنية بدعم عمل النصب المركزي للهولوكوست.