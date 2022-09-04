تنفيذ 197 قرارا بإزالة وغلق وتشميع مخالفات في السادس من أكتوبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، عن شن حملة مكبرة من الإدارات المعنية بالجهاز بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير بقيادة اللواء طارق راشد مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية واللواء اشرف رمضان مدير مباحث التعمير واللواء/ حاتم تركى نائب المدير واللواء أسامة بدارى مدير قطاع المنطقة المركزية وضباط شرطة التعمير بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز.

وأسفرت الحملة على تنفيذ عدد ١٩٧ قرار ( إزالة اشغالات بالمولات التجارية-غلق وتشميع- ورفع عدادات كهرباء )بالعمرانية الاولى والثانية و الحى المتميز(سنتر رامو)والمولات التجارية على المحور المركزى بالكامل ومنطقة المعارض امام الجهاز.

وأهاب جهاز مدينة السادس من أكتوبر بالسادة أصحاب المحلات التي تزاول نشاط بدون رخصة تشغيل سرعة التوجه لمقر جهاز المدينة للتقديم والحصول على رخصة التشغيل وتصحيح الأوضاع

وأكد رئيس الجهاز عن استمرار الحملات بصورة دورية ومفاجئة، مطالبا المخالفين للالتزام بالقوانين المنظمة، والحفاظ على المدينة وسرعة إزالة كافة المخالفات.

وأكد أنه سيتم تنظيم حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ قرارات الغلق والتشميع وإزالة المخالفات تباعاً.