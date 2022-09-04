السعودية تواصل نزع الألغام باليمن رغم الهدنة

وخلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022، تمكن المشروع من انتزاع 734 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 10 ألغام مضادة للأفراد و306 ألغام مضادة للدبابات، و415 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.
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