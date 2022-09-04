السعودية تواصل نزع الألغام باليمن رغم الهدنة

على الرغم من الهدنة القائمة باليمن حاليا إلا أن السعودية تواصل عملها في نزع الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية في البلاد وذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.

وخلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022، تمكن المشروع من انتزاع 734 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 10 ألغام مضادة للأفراد و306 ألغام مضادة للدبابات، و415 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.