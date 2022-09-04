شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فان دي بيك تمنعه من المشاركة فى مباراة أرسنال وفحص طبي خلال ساعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن السبب الرئيسي وراء غياب نجم وسط مانشستر يونايتد فان دي بيك عن مباراة اليوم أمام أرسنال، حيث أوضحت أن اللاعب تعرض للإصابة فى مران الفريق الأخير قبل مواجهة "الجانرز"، كما أكدت أن الإصابة ليست جيدة على الإطلاق فى تصويرها المبدئي.

وصرح المدرب الهولندي تين هاج أن غياب النجم الهولندي فان دي بيك جاء بسبب الإصابة، كما أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة، للكشف حجم إصابة اللاعب ومعرفة فترة غيابه عن الفريق فى الفترة المقبلة، الشئ الذي أظهر عليه المدرب حزنه الشديد، لأنه أحد الركائز الأساسية للفريق.



تين هاج يكشف السبب وراء عدم الدفع بكاسميرو

وفى سياق متصل أكد المدرب الهولندي تين هاج أن اللاعب البرازيلي كاسميرو سيتواجد قريبًا مع الفريق، ولكن شدد أن اللاعب يحتاج لبعض الوقت قبل الدفع به بصورة أساسية، نظرًا لأ الكرة الإنجليزية تخلتف تمامًا عن الدوري الإسباني، مما سيحتاج من اللاعب جهد بدني أكبر.

وأضاف أنه يعلم القيمة الفنية للفريق ومدي إفادته للفريق حال مشاركته، كما أوضح أنه يريد تقديم اللاعب للجماهير بصورة جيدة خلال المرحلة القادمة، خاصة أن نقطة الإنطلاق لأي لاعب فى ناديه الجديد ستكون مختلفة إذا كانت ناجحة، الشئ الذي سيؤثر على الجانب النفسي للاعب إذا جاءت النتائج عكسية.

ومن جانبه أشار اللاعب إلى عدم إنزعاجه من عدم المشاركة مع الفريق حتي هذه اللحظة، مؤكدًا على أنه يثق فى ظهور الجيد مع الفريق حينما تتاح له الفرصة، مشيرًا إلى أن الشئ الأهم هو مواصلة الفريق لطريقه فى مواصلة تحقيق الإنتصارات.