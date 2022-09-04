بايدن يوجه دعوة الى جميع القادة العراقيين – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الاحد، دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير استقبل، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المرافق لها".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".

وبحسب البيان، "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة السيد الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة".

وأكدت ليف "دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره، وجددت التأكيد على مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وفقا للبيان.

ووفقا للبيان، رحب الكاظمي بـ"دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، وأكد أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية".