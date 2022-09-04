انت الان تتابع خبر ضمن 'الإرادة الصلبة'.. قتل 3 إرهابيين وتدمير وكرين في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن " قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية الإرادة الصلبة في مرحلتها السادسة تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ٣ إرهابيين والعثور على ٤ عبوات ناسفة و٣ مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية وكامرة تصوير و٣ بنادق أحدها مدمرة".
وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".
وأشارت إلى أنه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".