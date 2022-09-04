انت الان تتابع خبر محافظة بغداد تتخذ إجراءً يخص المحاضرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة، ورد لـ الخليج 365، أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، وجه بتشكيل لجنة لتدقيق الأوامر الإدارية والقوائم الخاصة بمحاضري 2020 في مديريات بغداد (الكرخ 1،2،3/ والرصافة 1،2) لغرض المصادقة عليها".



واضاف البيان، أن "محافظة بغداد لا تمتنع عن المصادقة على أوامر المحاضرين كما يُشاع، الا أن مديرية تربية الرصافة الثالثة، لم تُكمل رفع الكُلف المالية، لإنجاز إجراءات المصادقة".