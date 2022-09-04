شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطاع غزة..حماس تنفذ حكم الإعدام بحق خمسة فلسطينيين بتهم التخابر والقتل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، إعدام خمسة فلسطينيين بينهم اثنان أدينا بتهمة التخابر مع إسرائيل في غزة.

ولم يذكر بيان حماس اسم الرجلين أو عملهما، واكتفى بالأحرف الأولى من الاسم والعمر، لكنه أوضح أنهما قدما معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.

وقال البيان،" نفذت وزارة الداخلية بغزة في تمام الساعة الخامسة من فجر اليوم الاحد خمسة أحكام بالإعدام على اثنين من المتخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي وثلاثة من المتهمين بالقتل العمد في غزة".

وكانت جماعات حقوق الإنسان قد أدانت في السابق عمليات الإعدام التي نفذتها حماس، التي تدير قطاع غزة بعد الاستيلاء عليه بالقوة.

٢٧ حكما بالإعدام منذ سيطرة حماس على غزة

ومنذ عام 2007 عندما فرضت حماس سيطرتها على غزة وطردت حركة فتح، نفذت ما لا يقل عن 27 حكما بالإعدام، كان آخرها في أبريل/ نيسان 2017.

وقال بيان وزارة الداخلية إن الرجلين المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل اعتقلا في عامي 2009 و2015 "وأدانتهما محكمة بالخيانة والتآمر مع جهات أجنبية".

وبحسب تفاصيل عملية الإعدام فقد تم شنق ثلاثة أشخاص بينما أُعدم شخصان رميا بالرصاص أحدهما كان شرطيا.

وقالت مصادر أمنية لبي بي سي إن واحدا من الذين أعدموا، شرطي من حماس استخدم سلاحه لقتل والد زوجته وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، بعد خلاف عائلي في يوليو/تموز الماضي.

وأثارت الجريمة احتجاجات في منطقة بيت لاهيا شمال غزة أُحرقت خلالها منازل ومتاجر.

وبحسب بيان حماس، تم تنفيذ الأحكام بالإعدام رميا بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف في 2009، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.

وأوضحت إنه ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

كما نفذت الإعدام شنقًا بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968م من سكان خانيونس، وموقوف في 2015، وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.

وأشارت إلى ارتباط المذكور بمخابرات الاحتلال عام 1991م، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ.

وجرى تنفيذ الإعدام شنقا بحق المدان (إ، ع) مواليد عام 1979من سكان مدينة غزة، وموقوف في 2004، وذلك بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.