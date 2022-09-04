شكرا لقرائتكم خبر عن "التجمع": تأجيل مهرجان يوسف شاهين 2022 للانشغال بمئوية ميلاد زعيم الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حزب التجمع، تأجيل إقامة الدورة 13 لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، التي كان من المفترض إقامتها نهاية 2022، والذي ينظمه الحزب سنوياً.

وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، أن تأجيل الاحتفالية تأتي لانشغال الحزب في الاحتفالات بمئوية ميلاد زعيم الحزب ومؤسسه وقائد اليسار المصري والعربي خالد محيي الدين، بالإضافة لمشاركة الحزب في الحوار الوطني، والانشغال بالتحضير لانعقاد المؤتمر العام السابع لاتحاد الشباب التقدمي، والمقرر انعقاده في ديسمبر 2022؛ ومن المقرر أن يعلن حزب التجمع في بداية 2023، عن موعد استئناف إقامة الدورة الجديدة لمهرجان يوسف شاهين.