شكرا لقرائتكم خبر عن كامل شعراوي ينضم إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي عضواً بالجمعية، وسط مشاركة واسعة للأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والمُنعقد بمقر مجلس النواب المصري.

وفي هذا السياق، أعرب المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي عن اعتزازه العميق بالانضمام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في إطار دورها الرائد في دعم عمل البرلمانات العربية، مؤكداً على أن الجمعية تُمثل بيت خبرة لتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية لتعزيز وتطوير العمل بالأمانات العامة للبرلمانات العربية والتعاون البرلماني العربي والإرتقاء بمنظومة العمل البرلماني العربي بشقيه الفني والإداري بما يخدم القضايا العربية على كافة الأصعدة والمستويات.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي يُعد بمثابة منظمة برلمانية عربية تهدف لترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق الانسان في العالم العربي وأداة مُثلى للحوار والقرار العربي وقوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي المُشترك وشريكاً فاعلاً في رسم السياسة العربية المشتركة خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.