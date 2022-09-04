شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يوجه رسائل تحذيرية للاعبيه قبل مواجهة أرسنال فى قمة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل نادي أرسنال ضيفًا ثقيلًا اليوم عندما يلاقي فريق مانشستر يونايتد المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، ويري المدرب الهولندي تين هاج أن المباراة ستكون حماسية وصعبة جدًا على الفريق، حيث أن نادي أرسنال يتواجد فى صدارة جدول الترتيب ولم يتعرض لفقدان أي نقاط منذ إنطلاقة البيرميرليج.

كما وجه المدرب الهولندي رسائل قوية لجميع لاعبي اليونايتد، مطالبًا لهم بضرورة التركيز فى مباراة اليوم وعدم إرتكاب الأخطاء أمام المرمي، حيث يمتاز فريق الأرسنال بإمتلاكه العديد من المهاجمين القادرين على صناعة الفارق، يأتي على رأسهم جبريال جيسوس والذي أكد على ضرورة وضع رقابة لصيقة على اللاعب.



رونالدو يجلس على دكة البدلاء للمباراة الرابعة

وشهد التشكيل الرسمي للفريق منذ لحظات قليلة، والذي أعلن عنه المدرب الهولندي تين هاج، مواصلة إستبعاد المهاجم البرتغالي كرستيانو رونالدو من تشكيل الفريق الأساسي، مما قد يضع اللاعب فى خلاف جديد مع المدرب الهولندي خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدرب الهولندي فى وقت سابق أنه يضع اللاعب ضمن حساباته، كما أنه سيكون له دورًا مع الفريق، ولكن شدد فى الوقت نفسه على ضرورة تحلي اللاعب البرتغالي بالصبر، خاصة أنه يعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين ويسعي لعمل مداورة بإستمرار بين جميع عناصر الفريق.

ومن جانبه أعرب اللاعب عن إستيائه من جلوسه على دكة الإحتياط، مشيرًا أنه قدم الكثير فى تاريخ الفريق الإنجليزي، كما أنه لا يجب معاملته بمثل هذا الشكل، لا سيما أن اللاعب فشل فى إيجاد عرضًا مناسبًا للرحيل قبل غلق فترة المريكاتو الصيفي الحالي.