حريق سريع الانتشار في كاليفورنيا يتسبب في إجلاء الآلاف وإصابة بعضهم

كاليفورنيا: أتى حريق ينتشر بسرعة في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية على نحو 4000 فدان من الزراعات بحلول صباح اليوم السبت وتسبب في إجلاء آلاف السكان الذين لحقت إصابات ببعضهم.

واندلع الحريق، الذي يسمى ميل فاير، أمس الجمعة على بعد نحو 370 كيلومترا شمالي مدينة سكرامنتو. وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق أنه تم بحلول صباح اليوم السبت احتواء 20 في المئة من الحريق.

وقالت السلطات إن التقارير تفيد بأن الحريق دمر نحو مئة منزل ومبنى.

وأعلن جافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في مقاطعةسيسكيو. ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يساعد السكان على طلب مساعدات اتحادية واستخدام موارد الولاية.