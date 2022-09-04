شنقاً أو رمياً بالرصاص... «حماس» تعدم 5 فلسطينيين في غزة

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة «حماس» نفذت أحكام إعدام بحق خمسة فلسطينيين اليوم الأحد، اثنان منهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل تعود إلى عامي 2015 و2009.

وعمليات الإعدام التي نفذتها السلطات فجراً، شنقاً أو رمياً بالرصاص، هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017.

ولم يذكر بيان الوزارة الأسماء الكاملة لأي من الرجال المدانين. وقال إن ثلاثة أدينوا بالقتل. وأضاف أن الجاسوسين المدانين، البالغين من العمر 44 و54 عاماً، قدّما لإسرائيل معلومات أدت إلى مقتل فلسطينيين.