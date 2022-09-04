شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى: المحور المجتمعى من أوائل المحاور التى تشغل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن المحور المجتمعي يعتبر من أوائل المحاور التي تشغل المواطنين وينقسم إلي لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه، وهي:

1- التعليم

2- الصحة

3- الزيادة السكانية

4- الأسرة والتماسك المجتمعي

5- الثقافة والهوية الوطنية

وأضافت:" أيـام قليلـة تفصلنا عن مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطني، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصري، ويتناقش خلالها قضايا وموضوعات عدة؛ لنصل معًا إلى جمهورية جديدة تسودها الوئام والتوافق".

ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، متابعيها للمشاركة برأيهم عن القضية الأهم بالنسبة لهم من قضايا المحور المجتمعي.