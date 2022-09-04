سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وكان سعر الدولار ارتفع 8 قروش في عهد محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في نهاية تعاملات اليوم مع مقارنتها بختام تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و19.24 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.20جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

ويمكنكم متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية على مدار اليوم على هذه الخدمة والتي يقدمها الخليج 365: أسعار العملات