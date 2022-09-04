خروج 23 مصابًا في "حادث أخميم" من مستشفى جامعة سوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، خروج 8 من مصابي حادث طريق مدينة أخميم الجديدة، والذين تلقوا علاجهم بالمستشفى الجامعي؛ بعد تحسن حالتهم الصحية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي خرجت من المستشفى جراء الإصابة في الحادث إلى 23 شخصًا، من إجمالي 31 شخصًا استقبلتهم المستشفى جراء الحادث.

وأوضح "عبدالخالق" أنه جاري التعامل مع باقي الحالات المصابة وعددهم 8 مصابًا بمختلف الأقسام الطبية، والتي من المتوقع خروجهم خلال الساعات المقبلة

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن جميع مصابي الحادث حالاتهم الصحية مستقرة، لافتًا إلى أنه جرى توقيع الكشف الإكلينيكي وإجراء جميع التحاليل الطبية اللازمة والفحوصات بأجهزة التصوير الطبي، والتي أثبتت عدم وجود أي إصابات عميقة للحالات.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 31 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، أمس السبت، في حادث مروري دائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثتين والمصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نقل ووجود متوفيين ومصابين دائرة مركز شرطة أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة نقل "نصف نقل" محملة بالعمال أثناء سيره على الطريق بالقرب من مدخل مدينة أخميم الجديدة دائرة مركز شرطة أخميم. ونتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

جرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.