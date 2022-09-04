أول سفينة حربية تركية ترسو في ميناء إسرائيلي منذ 12 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

رست سفينة حربية تركية في إسرائيل في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات مع تحسن العلاقات بين البلدين في أعقاب خلافات حادة بشأن القضية الفلسطينية.

وقال مسؤول تركي إن الفرقاطة "كمالريس" رست في حيفا يوم السبت في إطار مناورات حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مسؤول إسرائيلي إن أنقرة قدمت طلبا للسماح لطاقم الفرقاطة بالنزول في إجازة على الشاطئ.

وأشار مسؤول بميناء حيفا إلى إن هذه هي المرة الأولى التي تزور فيها سفينة حربية تركية الميناء منذ عام 2010 حين انهارت العلاقات البلدين بسبب اعتراض إسرائيل لقافلة بحرية كانت تحمل مساعدات للفلسطينيين حاولت كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقتل عشرة أتراك على أيدي مشاة البحرية الإسرائيلية في ذلك الحادث.

وشهدت علاقات البلدين تحسنا ملحوظاً في الأشهر الأخيرة.