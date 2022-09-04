انت الان تتابع خبر 'قرار تعسفي'.. موظفو الخطوط الجوية يكشفون السبب الرئيس لسحب يد مديرهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موظفو الشركة، لـ الخليج 365، إن "الخلاف بين وزير النقل (المشكوك في شهادته الدراسية) و مدير عام الخطوط الجوية العراقية جاء على خلفية رفض المدير العام للخطوط تمرير عقود فاسدة يضغط الوزير على الخطوط لتمريرها لأصدقائه و المقربين منه و كذلك رفضه لتفسير الوزير حول عدد الطائرات العاطلة عن العمل و التي ضخمها الوزير لاغراض مقصودة".ونقل احد مهندسي الخطوط الذي طلب عدم ذكر اسمه،: "في يوم الاول من ايلول حصلت مواجهة بين الوزير الذي دخل فجأة لاحد اوكار الطائرات و المدير العام الذي وبخ الوزير امام الجميع و احرجه بالمعلومات التي يمتلكها و التي لم يستطع الوزير الرد عليها مما وضع بندر في حرج كبير بعد دحض ادعاءاته امام جميع المهندسين والفنيين".

وأضاف، ان "الوزير جاء الى الخطوط و اختلق قصة توقف ٢٢ طائرة و التي ليس لها وجود ليقوم لاحقا بسحب يد المدير العام و تكليف المهندس كريم محمد مدير عام نقل المسافرين و الوفود و الذي لم يستطيع اصلاح باصات هذه الشركة حتى في ما يتعلق بزجاج نوافذها ليحل محل المدير العام و يشرف على صيانة الطائرات".



وأعلنت وزارة النقل، في وقت سابق من اليوم الأحد، سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية عباس عمران موسى.

واظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة وحصلت عليها الخليج 365، انه "استنادا الى موافقة وزير النقل تقرر سحب يد عباس عمران موسى، مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مدة لا تتجاوز 60 يوما لضمان سير التحقيق".

وبحسب الوثيقة، ينفذ الأمر ابتداءً من تاريخ اليوم الأحد 4/9/2022.

يذكر ان وزير النقل يواجه دعوى قضائية اقامها احد المدراء العامين في الوزارة للطعن في شهادته بانه لا يحمل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها و انتهت جلسات المحكمة دون ان يتمكن الوزير ناصر بندر من ابراز ما يثبت انه يحمل هذه الشهادة و ينتظر الجميع يوم ١٢ ايلول القادم موعدا للنطق بالحكم في المحكمة الاتحادية.