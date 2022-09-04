شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين بجنوب القاهرة: "نتعشم أن ننعم بنقيب متمكن من أداء عمله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، ظهر اليوم الأحد، بصوته فى العملية الانتخابية التى تجرى على مقعد نقيب المحامين، بمقر لجان جنوب القاهرة بالنقابة العامة.

وقال حسن أمين، إن العملية الانتخابية تدور فى سلاسة وفى زخم من المحامين من أجل إضفاء الشرعية على المنصب بعد وفاة النقيب رجائى عطية، مضيفا:"وبالتالى نتعشم أن ننعم بنقيب يمكنه الله من أداء عمله على أكمل وجه، خدمة لصالح الوطن والمحامين والمواطنين ومهنة المحاماة".

وأضاف حسن أمين، أن المحاماة مهنة حرة كما وصفها الدستور والقانون وفى مسيس الحاجة إلى دعائم وقيادة تتولى قيادة هذا الصرح، وهى نقابة المحامين من أجل إصلاح مهنة المحاماة وبالتالى إصلاح حال المحامين.

ويتنافس فى العملية الانتخابية على منصب نقيب المحامين 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى، نائب رئيس الهيئة.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد الناخبين المقيدة أسمائهم 289252 عضوا.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، عن التعليمات المتعلقة بإجراء العملية الانتخابية، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطهير اللجان كل ثلاث ساعات، والتباعد الاجتماعي، وكافة التدابير الاحترازية المطلوبة، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكدت اللجنة أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، مؤكدة أنه لا تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتأكد رئيس اللجنة العامة من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وأوضحت أن طريقة التصويت تكون بوضع علامة أمام الإسم المراد اختياره، وفي حالة تساوي الأصوات بين إثنين أو أكثر من المرشحين يعلن فوز الأقدم قيدًا.