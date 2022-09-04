الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود ومدني في هجوم على حافلة في الأغوار

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إصابة ستة جنود ومدني جراء قيام مسلحين فلسطينيين باطلاق النار على حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي افيخاي ادرعي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم ، "أقدم مخربون فلسطينيون باطلاق نار نحو حافلة إسرائيلية في منطقة الأغوار حيث أصيب جندي بجروح خطيرة وخمسة جنود ومدني بجروح طفيفة"، مشيرا إلى نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.

ولفت إلى أنه تم القبض على المشتبه فيهم بتنفيذ العملية وبحوزتهم وسائل، مشيرا إلى تواصل أعمال التمشيط.

وكان موقع " والا" الإسرائيلي أفاد بأن بعض المسلحين أطلقوا النار على الحافلة وبعد ذلك أضرموا النار في مركبة وصلوا بها إلى مكان الحادث.