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إيقاف 5 حالات 'ابتزاز الالكتروني' في ثلاث محافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن "مفارزنا أوقفت ٥ حالات ابتزاز إلكتروني، ٣ منها في الأنبار وواحدة في كل من كركوك وكربلاء المقدسة، وأعادت امرأة من جنسية أجنبية الى بلدها، عانت التشرد مدة عام كامل".

وأضافت: "واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذي ساوموا ضحاياهم بنشر صورهن ورسائلهن الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يخضعن لرغباتهم الدنيئة، أو يسلمنهم مبالغ مالية".

وأوضحت: "وفي ذات الوقت قدمت الشرطة المجتمعية الدعم للمرأة الأجنبية البالغة من العمر أكثر من (٧٠) عاماً والتي دخلت البلاد منذ أكثر من عام لزيارة العتبات المقدسة، وبعد أن تخلى عنها ذووها، تمكنت المجتمعية من انتشال المرأة من الشارع وتسليمها الى سفارة بلدها اصوليا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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