انت الان تتابع خبر الصدر يتعهد بحماية 'علي الشريفي' بعد تجريده من العمامة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بحماية رجل الدين علي الشريفي بعد تجريده من العمامة.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدعو الى عدم التعرض لعلي الشريفي بعد تعهده بخلع عمامته وعدم إساءته للحوزة والتزامه بالضوابط الشرعية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، أن الشريفي تعرض الى تهديدات بالقتل من مجهولين، بسبب تقبيله لفتاة وهو يرتدي العمامة.