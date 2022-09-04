شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستضيف المؤتمر السنوى التاسع لجمعية أمناء البرلمانات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي يُعقد على مدار يومي الأحد والاثنين 4 و 5 سبتمبر الجاري بمقر مجلس النواب .

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر مناقشات مُكثفة بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتبادل الرؤى والخبرات حول السبل المُثلى لدعم البرلمانات من أجل أداء مهامها التشريعية، كما سيتم عقد ورشة عمل خلال المؤتمر بين الأمناء العموم للبرلمانات العربية تتناول موضوع " اختصاصات الأمين العام في الأمانات العامة للبرلمانات العربية".

وتُمثل جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بمثابة بيت خبرة برلماني وخُطوة على طريق التعاون بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية وتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، والبحث في أفضل السبل التي تضمن دعم عمل البرلمانات العربية في أداء وظائفها التشريعية والرقابية، خدمةً لقضايا الشعوب العربية.

جدير بالذكر أن المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد تم انتخابه بالإجماع نائباً لرئيس جمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك خلال أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، والذي عُقد بالقاهرة فبراير الماضي، وجاء انتخاب المستشار أحمد مناع آنذاك بمنصب نائب رئيس الجمعية ليعكس تقدير وثقة الأمناء العامين للبرلمانات العربية بامكانات وقدرات وخبرات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار أحمد مناع.