شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. تين هاج يفتح النار على رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر إريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عدة تصريحات صحيفة مثيرة بخصوص نجم الفريق، كريستيانو رونالدو.

تين هاج يفتح النار على رونالدو بهذه الطريقة

وأدلى مدرب الحُمر بالتصريحات التالية، وذلك بخصوص غياب الدولي البرتغالي عن معسكر اليونايتد التحضيري.

أكد هاج:" سأكون صديقه، أحيانًا أيضًا سأكون معلمه".

وواصل:" نعلم جميعًا إنه لم يشارك في الموسم التحضيري، ولا يمكنك الغياب عن الموسم التحضيري، خاصةً أننا نلعب بطريقه لا تشابه الموسم الماضي".

كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة عن كل ما يخص مباراة مانشستر يونايتد المقرر أن تقام اليوم أمام آرسنال ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر البريميرليج 2022/2023

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة الشياطين الحمر أمام المدفعجية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يأتي كالتالي..

يقع آرسنال ضيفًا ثقيلًا على اليونايتد مساء اليوم الأحد الموافق 4 من شهر سبتمر، في ختام الجولة السادسة من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

و تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يُذاع أحداث اللقاء عبر شي شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لأحداث البطولة في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.