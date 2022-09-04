شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" توصى بدعم مُخصصات الجامعات فى الباب السادس لاستكمال الإنشاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، للحكومة حزمة من التوصيات في قطاع التعليم الجامعي، ومنها دعم المخصص للجامعات في (الباب السادس) لاستكمال الإنشاءات والمقومات اللازمة لها، وخاصة الجامعات المستقلة حديثاً والحدودية.

جاء ذلك في التقرير البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي في ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي، للسنه المالية الجديدة 2022/2023.

يُشار إلي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استثمارات كلية لقطاع التعليم نحو 77.2 مليار جنيه.

ويتضمن قطاع البحث العلمـي مشروعات هامه، حيث خصص لمعهد بحوث الالكترونيات نحو 385 مليون جنيه، وهيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء نحو 440 مليون جنيه، ومركز بحوث وتطوير الفلزات نحو 409 ملايين جنيه، والهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية نحو 152.7 مليون جنيه.

كما وجهت الخطة لمعهد بحوث أمراض العيون 271 مليون جنيه، ومعهد القومي لعلوم البحار والمصائد 409 ملايين، والمعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزيقية 284 مليون جنية، و هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار 615 مليون جنيه، ومعهد تيودور بلهارس 108 ملايين جنيه