شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. تعثر جديد للريدز وكلوب يرد على تراجع مستوى صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الأنفيلد، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، العديد من الأحداث الهامة.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت”، ملخص بأخبار ليفربول على مدار السبت الموافق 3 سبتمبر الجاري.

ليفربول يقع في فخ التعادل أمام إيفرتون

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول سلبيًا مع نظيره إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

كلوب يعلق على مستوى محمد صلاح

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد أن يكون محمد صلاح في هذا المركز، اعتمدنا عليه في العمق ودائمًا ما كان لدينا ونعتمد عليه".

وتابع: "ليس في مباراة اليوم فقط أو هذا الموسم، في السابق كان محمد صلاح يلعب في العمق قليلًا، لكن لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتدريب بشكل واضح على هذه الأفكار بعد مباراة نيوكاسل".

وواصل: "عندما كان محمد صلاح ولويس دياز يلعبان بين الخطوط، كان داروين نونيز يبعد عنهما المدافعين، وبالفعل نجح في ذلك، لكننا لم نفعل ذلك كثيرًا".

وأضاف: "كاد محمد صلاح أن يسجل هدفًا في الدقائق الأخيرة، وكان قريبًا من حسم المباراة، لكن لم يحدث ذلك".

تفاصيل إصابة فابيو كافاليو

أوضح كلوب:"نعتقد جميعًا أنها إصابة في العضلة فوق الركبة، لقد كانت إصابة قوية للغاية أدت إلى عدم شعوره بالقدرة على اللعب على هذه القدم، أمر مؤلم للغاية".

كلوب يعلق على تألق أليسون أمام إيفرتون

وعن تألق أليسون بيكر، قال: “لقد تصدى لهدف محقق من موباي، لقد اعتقدت أن الكرة ستدخل الشباك، لقد كانت مباراة صعبة للغاية على الفريقين”.