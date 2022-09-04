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موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - تصوب الأنظار يوم غدًا الأحد لمتابعة موقعة مانشستر يونايتد وأرسنال تلك التي تجمع بينهما على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

ويسعى المانيو لمواصلة عروضه القوية بعد أن حقق ثلاثة إنتصارات متتالية عقب التعثر في أول جولتين.

وفي الجانب الآخر يحلم أرتيتا ورجاله بتحقيق الانتصار السادس تواليًا من أجل مواصلة تصدر البريميرليج بعد أن حقق العلامة الكاملة في المباريات الخمسة الأخيرة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال 

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 مساء بتوقيت القاهرة و7.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأرسنال 

تُنقل مواجهة الريدز والجانرز عبر قناة "BeIN Sports 1 Premium" وهي الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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