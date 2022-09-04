شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا.. الطاقة الذرية تعلن فقدان الاتصال بمحطة زابوريجيا النووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع احتدام القتال في أوكرانيا قرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، أعلنت وكالة الطاقة الذرية، أن محطة زابوريجيا النووية فقدت الاتصال بآخر خط طاقة خارجي رئيسي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا فقدت الاتصال بآخر خط طاقة خارجي رئيسي، مشيرة إلى أنها تواصل توفير الكهرباء عبر آخر احتياطي.



ولأسابيع ألقت روسيا وأوكرانيا باللوم على بعضهما البعض في قصف المحطة الذي قال مدير عام وكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إنه أثار احتمال وقوع كارثة نووية، مشيرًا إلى أن الخطر ازداد فقط مع قيام أوكرانيا بتصعيد هجومها المضاد في المنطقة.

وقال غروسي إنه يتوقع إصدار تقرير في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، "بمجرد أن تكون لدينا الصورة الكاملة للوضع بحلول نهاية عطلة نهاية الأسبوع"، مشيرًا إلى أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي عليه يوم الثلاثاء.

ويوم السبت، عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في التوسط في المحطة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

وتعرضت المحطة للقصف مرارًا وتكرارًا خلال الشهر الماضي، وفي مؤتمر صحفي في فيينا يوم الجمعة، قال غروسي إن الضرر المادي الناجم عن الذخائر كان أكبر تهديد، مضيفًا: "لقد انتهكت السلامة الجسدية للمنشأة ليس مرة واحدة، بل عدة مرات".

ما لا نعرفه عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية

تحتوي محطة زابوريجيا للطاقة النووية على 6 مفاعلات التي صممها الاتحاد السوفياتي السابق وتسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320"، التي يتم تبريدها بالماء وتهدئة نيوتروناتها أيضا بالماء، وتعمل باليورانيوم 235 الذي يقدر نصف عمره بأكثر من 700 مليون سنة.

وهذه المحطة، التي بدأ العمل في تشييدها عام 1980 وتم توصيل مفاعلها السادس بالشبكة في عام 1995، هي الأكبر في أوروبا وواحدة من أكبر محطات الطاقة في العالم.

وتمتلك كل وحدة من وحدات زابوريجيا الست سعة صافية تبلغ 950 ميغاواط كهربائية، أو ما مجموعه 5.7 غيغاواط كهربائية، وفقا لقاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية