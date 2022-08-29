مذبحة في شارع عزام.. كيف انتهت "جلسة صلح" بـ 3 جثث في حدائق القبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، عن أن رجال مباحث القاهرة قاموا بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة حدائق القبة، لتحديد هوية باقي أطراف المشاجرة وضبطهم.

وأضافت المصادر لـ "الخليج 365"، أن طرفي المشاجرة يوجد بينهما خلافات قديمة منذ سنوات، وهناك بعض الأحكام القضائية الصادرة ضد أشخاص من كلتا العائلتين.

أشارت إلى تدخل بعض الوسطاء لمحاولة الصلح بين العائلتين وفض الخلافات بينهما، على أن يتم التنازل عن القضايا المقامة من كل طرف على الآخر.

تابعت: وخلال جلسة الصلح التي تم الاتفاق عليها، حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تحولت إلى مشاجرة بالأسحلة البيضاء وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بينهم شقيقين وضحية ثالثة، بينما أصيب 3 آخرون.

وشكلت أجهزة الأمن بالقاهرة، مأموريات خاصة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب مجزرة "جلسة الصلح" في حدائق القبة.

وكانت نشبت مساء الأحد، مشاجرة بين عائلتين خلال "جلسة صلح" وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق القبة إخطارًا بوجود مشاجرة نشبت بين عائلتين ووقع عدد من الضحايا.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين أفراد عائلتين أثناء عقد جلسة عرفية عقدها الطرفين للتنازل عن قضايا قديمة بينهم واحتدم الخلاف، ونشبت المشاجرة بالأسلحة.

وأوضح مصدر أمني أنه جار التعامل مع الواقعة وحصر أعداد الضحايا.

وبإخطار اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، أمر بفرض السيطرة على الطرفين وضبط طرفي المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.