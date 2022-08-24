شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر سيتي الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام لليلة مباراة ودية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي في إطار الأعمال الخيرية لجمع الأموال لمرضى التصلب الضموري الجانبي على ملعب الكامب نو مساء اليوم الأربعاء.

وحرص تشافي هيرنانديز على الاستعانة ببعض اللاعبين الشباب والأساسيين من أجل التواجد بهذه المباراة من أجل خوض اللقاء أيضا كتجربة استعدادية قوية قبل استكمال منافسات الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة لمباراة مانشستر سيتي

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قائمة الفريق وجاءت على النحو التالي:

تير شتيجن، دست، بيكيه، أراوخو، بوسكيتس، عثمان ديمبلي، بيدري، ليفاندوفسكي، فاتي، فيران توريس، ديباي، كريستنسن، بيانيتش، أوباميانج، جوردي البا، كيسي، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، ايريك جارسيا، إيناكي بينيا، الزلزولي، بالدي، جافي، بابلو توريه، وأرناو تيناس.

وكان من المخطط أن تقام هذه المباراة في الصيف الماضي إلا أن ظروف فيروس كورونا حالت بين المباراة وإقامتها لتقام هذا العام.

نتائج برشلونة بالدوري الإسباني

يذكر أن برشلونة قد نجح في تحقيق الفوز على ريال سوسييداد بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني مؤخرا بنتيجة 4-1 بعد أن تعادل سلبيا أمام رايو فاليكانو بالجولة الأولى.

ويستضيف برشلونة بلد الوليد يوم الأحد المقبل الموافق الثامن والعشرين من أغسطس الجاري في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.



نتائج السيتي في الدوري الإنجليزي

في المقابل، يسعى مانشستر سيتي لاستغلال هذه المباراة والاستعداد بشكل جيد لمواصلة مشواره بالدوري الإنجليزي بعد التعادل المفاجئ أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة الثالثة من عمر البريميرليج.

ومن المنتظر أن يستضيف السيتي نظيره كريستال بالاس يوم السبت المقبل في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.