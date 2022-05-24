عاجل.. خالد بن سلمان يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية "تعزيز العلاقات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، مقر القيادة الوسطى الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.



وكان في استقباله لدى وصوله، قائد القيادة الفريق الأول مايكل إي كوريلا، وكبار المسؤولين العسكريين في القيادة الوسطى الأمريكية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "اجتمع خلال الزيارة مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، واستعرض معه العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في ظل ما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقة متينة، بالإضافة إلى بحث التعاون في المجال الدفاعي والعسكري".

كما جرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.